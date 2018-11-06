Alanyaspor'da Mesut Bakkal ile Yollar Ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.
Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi, son olarak evinde oynadığı Yeni Malatyapspor karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılmıştı.
54 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, kariyeri boyunca Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Karabükspor, Konyaspor, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı. Alanyaspor'un başında 22 karşılaşmada 1,41 puanlık ortalama yakalamıştı.
TAMER TUNA DA AYRILMIŞTI
Gün içerisinde Sivasspor'da teknik direktörü Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
YORUMLAR (8)
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Dönüp dolaşıp bu ve benzeri hocalara iş veriyorlar. Kalıplaşmış kurallarının dışına çıkmayan, gelişime kapalı bu tip hocalarla sonuç belli. Hala akıllanmadılar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Buda yilmaz vural 2 en fazla 1 sene kaliyor gittigi yerdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hemen dönecek ve muhtemelen sivas veya alanya ya gelecek isimler. Yılmaz vural ,Mustafa resit akcay, Cristoph Daum, Aykut Kocaman, İrfan Buz, ümit ozat, Kemal özdeş,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sivasın başına yılmaz vural gelse bence iyi olurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BENCE MECNUN BAŞKAN ÜMİT ÖZAT LA GÖRÜŞÜP SİVASIN BAŞINA ONU GETİRMELİ YOKSA MESUT BAKKAL EFENDİ YİNE SİVASIN BAŞINA GEÇİP PARALARI CEBE SİVASI KÜMEYE GÖTÜRMESİNCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır