Alanyaspor'da Landel Ayrılmak İstiyor

Alanyaspor'da Gineli orta saha oyuncusu Michel Landel yeterince şans bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istiyor.



Gençlerbirliği'nden geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a transfer olan Landel, yeterince forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Landel, önümüzdeki sezon daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Takımın Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Landel'in Süper Lig, TFF 1. Lig ve yurt dışındaki birçok kulüpten teklif aldığı öğrenildi. Gine Milli Takımı'nda da forma giyen Landel bugüne kadar Süper Lig'de 52, TFF 1. Lig'de 46, Türkiye Kupası'nda ise 4 forma giydi. - ANTALYA