Alanyaspor'da Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ?"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Turuncu-yeşilli kulüp, daha önce de üç kez Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA