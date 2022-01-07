Alanyaspor'da korona virüs şoku: 7'si futbolcu 12 pozitif - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor'da korona virüs şoku: 7'si futbolcu 12 pozitif

Alanyaspor'da korona virüs şoku: 7'si futbolcu 12 pozitif
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Alanyaspor'da 7'si futbolcu 12 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Alanyaspor'da 7'si futbolcu 12 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 16.00'da Başakşehir ile sahasında karşılaşacak olan Alanyaspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi. - ANTALYA

Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım korkuttu! Önce hastaneye yattı, sonra taburcu oldu

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım korkuttu! Önce hastaneye yattı, sonra taburcu oldu

 Galatasaray'da forma giydiği maç sayısını solladı! Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da forma giydiği maç sayısını solladı! Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title