Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı duyuruldu.
21.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:16
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ?"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.?" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam etti.
Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik organizasyonlarıyla sonra erdi.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA