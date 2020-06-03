Alanyaspor'da hem kutlama hem antrenman Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. İdman öncesinde, doğum günü olan golcü oyuncu Papiss Cisse için antrenman sahasında pasta kesildi.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde, doğum günü olan golcü oyuncu Papiss Cisse için pastalı kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı 3 takım halinde gerçekleştirilen turnuvayla tamamladı.Turuncu yeşilliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA