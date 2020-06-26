Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacağı deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basın kapalı geçen idmanda Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde futbolcular ilk olarak ısınma çalışmaları yaptı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın son bölümünü ise taktiksel çalışmalarla tamamladı. Hazırlıkları tamamlayan Alanyaspor, 16.00'da Antalya Havalimanı'ndan İzmir'e uçacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA