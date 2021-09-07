Alanyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Alanyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Alanyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Bülent Korkmaz, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Bülent Korkmaz, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Turuncu- yeşilli takım, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktör koltuğuna oturan Bülent Korkmaz da Alanyaspor'da ilk idmanına çıktı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma bölümünün ardından, iki grup halinde top kapma çalışması yaptı. Futbolcular, kondisyon ağırlıklı koşu ve pas çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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