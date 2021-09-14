Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yer almadı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman öncesi Efkan Bekiroğlu için sahada doğum günü kutlaması yapıldı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak

Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak

 Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek

Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek

 Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı

Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Miralem Pjanic Gülşen Kylie Jenner Ferhan Şensoy
Spor Sergen Yalçın Diego Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Mehmet Fatih İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 22:20:10. #1.11#