Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yer almadı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman öncesi Efkan Bekiroğlu için sahada doğum günü kutlaması yapıldı.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.