Alanyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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Alanyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

23.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:02
Alanyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınma hareketleri yapıldı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-yeşilli takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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