Alanyaspor'da Babacar kalp spazmı geçirdi
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Alanyaspor'da Babacar kalp spazmı geçirdi

Alanyaspor'da Babacar kalp spazmı geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor'da Senegalli golcü Khouma Babacar sabah antrenmanında kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor'da Senegalli golcü Khouma Babacar sabah antrenmanında kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da Babacar'dan kötü haber geldi. 28 yaşındaki santrfor takımının bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda rahatsızlanarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babacar'a yapılan tetkiklerin ardından kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Alanya'da özel bir hastanede yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Alanyaspor'da Babacar kalp spazmı geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Burdur kampında kalp spazmı geçiren Alanya'nın yıldız futbolcusu Babacar, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Burdur kampında kalp spazmı geçiren Alanya'nın yıldız futbolcusu Babacar, hastaneye kaldırıldı
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