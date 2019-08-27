Alanyaspor'da ayrılık

27.08.2019 19:26

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, futbolculardan Taha Yalçıner'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Turuncu-yeşilli takımın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yolları ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA