Alanyaspor'da ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, futbolculardan Taha Yalçıner'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

27.08.2019 19:26
Alanyaspor'da ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, futbolculardan Taha Yalçıner'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Turuncu-yeşilli takımın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yolları ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.