Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi
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Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi

Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor'da sezonun bitmesiyle 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor'da sezonun bitmesiyle 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Akdeniz temsilcisi, 9 Haziran'da ise tek aday Hasan Çavuşoğlu'nun olduğu genel kurula gidecek.

Aytemiz Alanyaspor 2020-2021 sezonunun sona ermesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen ve eski oyuncusu olan Candeias'ı renklerine bağladı. Transfer çalışmalarına sürdüren turuncu yeşilli ekipte 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Takıma Damian Kadzior, François Moubandje ve Adam Bareiro kiralık sözleşmeleri sona ererken, Salih Uçan, Steven Caulker, Juanfran, Mustafa Pektemek ve Ceyhun Gülselam'in ise kontratları sona erdi. Akdeniz temsilcisi Juanfran ile sözleşme yenilediği öğrenilirken, kiralık oyuncuların hepsi takımdan ayrıldı.

Genel kurul 9 Haziran'da

Öte yandan Alanyaspor'da, 9 Haziran Çarşamba günü saat 15.00'da olağan genel kurul yapılması kararlaştırıldı. Genel kurulda mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu'nun tek aday olarak çıkması beklenirken, yönetimine ise yeni isimlerin girmesi bekleniyor. - ANTALYA

Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi
Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi
Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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