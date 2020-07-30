Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi
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Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi

Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi
30.07.2020 21:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:41

Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcu Gülselam kendisini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde attı.

ÇAVUŞOĞLU: "KENDİSİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜLSELAM: "YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Ceyhun Gülselam ise, "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA

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