Alanyaspor, Candeias ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, Portekizli futbolcu Daniel Candeias'ı yeniden kadrosuna kattı.

Aytemiz Alanyaspor, Portekizli futbolcu Daniel Candeias'ı yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Candeias, tesislerde düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2016-2017 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Candeias'ın kulübe yabancı olmadığını belirtti.

Candeias'ın Alanyaspor'a dönmesinden mutluluk duyduklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Evlat yuvaya döndü. Onu anlatmaya gerek yok. Kaldığı yerden devam edecek. Daha da faydalı olacağına, performansının artacağına inanıyorum. Alanya'dan ayrıldıktan sonra da bizimle irtibatını kesmemişti. Hep arayıp sordu. Alanya'yı benimsediği için yeniden geldi. Aramıza hoş geldin Candeias."

Candeias ise "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Buradan ayrıldıktan sonra da her zaman bu kulübe dönmek istedim. Her zaman kontak halindeydik. Benden beklentileri de iyi biliyorum. Bu beklentileri zaten karşılayabilecek bir yapıya sahibim. Buna da hazırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek