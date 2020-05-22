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Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
22.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:42

Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşunun ardından geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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