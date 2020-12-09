Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan

09.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:17
Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in 12'nci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 12'nci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 12'nci haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre karşılaşmaları yönetecek hakemle şöyle:

11 Aralık Cuma: 19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş12 Aralık Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar13 Aralık Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Öner Erkan İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:21:05. #1.14#
title