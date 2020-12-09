Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in 12'nci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 12'nci haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre karşılaşmaları yönetecek hakemle şöyle:

11 Aralık Cuma: 19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş12 Aralık Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar13 Aralık Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı