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Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladığını söyledi.

Sahada müthiş bir mücadele verdiklerini belirten Korkmaz, "Futbolcularım müthiş bir enerji ve konsantrasyonla oynadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarını seyrettiklerini dile getiren Korkmaz, "Artı yönleri çok. Yetenekli ve özel oyunculara sahipler. O özel oyunculara önlem almak ya da adım adıma oynamak çok zor. Alanı merkezden kapatmaya çalıştık. İkinci topu alıp bağlantı pasla hücuma çıkmak istedik. Taktik anlayışımızı doğru bir şekilde hücumda da savunmada da yaptık." ifadelerini kullandı.

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AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

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