Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş ilk 11'i, hakemi!
Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş maçının detayları merak ediliyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya karşı galibiyet kazanan Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oluyor. Covid-19 testi negatife dönen genç oyuncu Ajdin Hasic de bu maçta forma giyebilecek durumda. Alanyaspor Beşiktaş muhtemel 11'leri ve maçın detayları merak edilen konular arasında. Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig maçı 13 12 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Alanyaspor-Beşiktaş Maçı 13 Aralık Pazar günü oynanacak.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Alanyaspor-Beşiktaş Maçı 19:00'de başlayacak.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Tzavellas, Caulker, Boubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Davidson, Babacar
Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, N'Sakala, Ghezzal, Atiba, Josef, Dorukhan (Mensah), Larin, Aboubakar
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Antalya'da oynanacak.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.