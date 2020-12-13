Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş ilk 11'i, hakemi!

Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş maçının detayları merak ediliyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?