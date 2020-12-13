Alanyaspor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç bitti? Alanyaspor Beşiktaş maç özeti izle!
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Alanyaspor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç bitti? Alanyaspor Beşiktaş maç özeti izle!

13.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:06
Alanyaspor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç bitti? Alanyaspor Beşiktaş maç özeti izle!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Alanyaspor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan ve toplamda 10 gol atan siyah-beyazlılar, son iki maçını kaybeden lider Alanyaspor'a karşı iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroda yer almazken ev sahibi Alanyaspor'da Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Salih Uçan ve Ceyhun Gülselam maç kadrosunda bulunmuyor.

ALANYASPOR İLK 11'İ

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Berkan, Siopis, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar

BEŞİKTAŞ 11'İ

Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Larin, Ghezzal, Aboubakar

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1'li üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 26: Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ghezzal topa ceza sahasında eliyle dokundu ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas top ve kaleci Utku'yu ayrı köşelere göndererek Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Dakika 33: Beşiktaş'ta savunma arkasına sızan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Marafona'yı geçemedi.

Dakika 37: Alanyaspor'da ceza sahasının sağında topla buluşan Caulker'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

Dakika 42: Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunun devamından sol kanattan yapılan ortaya Tayfur kafayı vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

Dakika 52: N'Koudou'nun ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi, topu kaleci Marafona son anda çizgiden çıkardı.

Dakika 60: Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı frikik üstten az farkla auta gitti.

Dakika 75: Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş direkten geri döndü.

Dakika 79: Tayfur'un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.

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