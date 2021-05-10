Alanyaspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evinde oynayacağı son maçta yarın BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evinde oynayacağı son maçta yarın BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında berabere kaldığı rakibinden bu kez 3 puan almayı hedefliyor.

Süper Lig'in 41. haftasında Alanyaspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la karşılaşacak. Bu sezon evindeki son maçına çıkacak olan Alanya temsilcisi, müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bugüne kadar Alanyaspor ve Erzurumspor ligde 3 kez karşı karşıya gelirken, her iki takımın da 1'er galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Khouma Babacar, Salih Uçan, Ahmet Gülay'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Aytemiz Alanyaspor'un Erzurumspor maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

"Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje - Ceyhun, Berkan, Efecan, Efkan - Davidson, Mustafa." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı