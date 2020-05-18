Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Çavuşoğlu'nun "Başarılı bir ameliyat geçiren Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA