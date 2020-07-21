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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "N'Sakala konusunda özür dilediler"

- Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "N'Sakala konusunda özür dilediler" Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunarak, "Büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış...

21.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:50

- Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "N'Sakala konusunda özür dilediler"

ANTALYA - Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunarak, "Büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, sezon sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş'a transferi konuşan 30 yaşındaki Kongolu futbolcu N'Sakala ile ilgili açıklama yaptı.

"Özür dilediler işin doğrusu"

Çavuşoğlu, N'Sakala ile anlaşma aşamasına geldikleri belirterek, "Biz futbolcuyla anlaşma aşamasındayken, büyük takımlar kancayı taktı. Büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu. Bugün Bakasetas'a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. Bakasetas gibi 2-3 oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyoruz. Kupa maçını bir atlatalım, kupa maçından önce transfer konuşmak doğru değil. Alırsın ama satış konusunda yani. Futbolcuların da kafası şu anda transferde değil sadece kupada. Kimse transfer konuşmuyor. Papiss Cisse'nin de sözleşmesi bitiyor ama kupayı alırsak bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: 'N'Sakala konusunda özür dilediler'

Kaynak: İHA

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