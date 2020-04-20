Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
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Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

Alanyaspor Kulübü Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü kutlamdı.

20.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:01
Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

Alanyaspor Kulübü Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü kutlamdı.

Alanyaspor Yönetim Kurulu, Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ara verdiği toplantılarının ilkini bugün gerçekleştirdi. Kısa süren durum değerlendirmesinin ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı. İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, yönetim kurulu adına Başkan Çavuşoğlu'na kendi fotoğraflarının yer aldığı bir tablo hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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