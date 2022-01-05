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Alanyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde iki grup halinde yapılan antrenman, ısınmayla başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik hazırlıklarla tamamladı.

Antrenman sonunda kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla futbolcu Leroy Fer'in doğum günü kutlandı.

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AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

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