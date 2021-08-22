Alanyaspor-Altay maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanyaspor-Altay maçının ardından

Alanyaspor-Altay maçının ardından
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Altay'a 4-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, duran toplardan yedikleri iki golün planlarını bozduğunu söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Altay'a 4-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, duran toplardan yedikleri iki golün planlarını bozduğunu söyledi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, maça harika bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.

Golü yedikleri dakikaya kadar çok iyi oynadıklarını ifade eden Atan, "Bu süreçte 2 tane gol pozisyonumuz vardı. Maç bize farklı sinyaller veriyordu ama kırmızı karttan sonra yeni bir takım olmamız, saha içinde bir kişi eksik kalmamız bizi gerçekten hırpaladı. Onun üzerine 0-0'lık skoru uzun devam edebilseydik 10 kişiyle sahadan iyi bir sonuçla ayrılabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak iki tane duran top golü bütün planlarımızı bozdu." dedi.

İkinci yarıya hamle ile başladıklarını anlatan Atan, "Bence olumlu tepki verdi oyuncular ama 49'uncu dakikada çıkarken kaptırdığımız bir top bizi 3-0'ı geriye götürdü. 3-1'den sonra yine bir iki tane pozisyonumuz vardı. 10 kişi devam ederken hala umutluyduk. Ama 9 kişi kaldıktan sonra iyice umutlarımız kayboldu ve maçı kaybettik" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Alanyaspor'da Davidson hastanelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir
Alanyaspor'da Davidson hastanelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ebru Şallı Cimilli İbo Haluk Levent
Spor Marcao Gervinho Abdullah Avcı Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alanyaspor-Altay maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 00:50:06. #1.16#

title