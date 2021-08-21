Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, hangi kanalda? Alanyaspor - Altay maçı şifresiz mi? Alanyaspor - Altay maçı hakemi kim?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor - Altay bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor - Altay maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.