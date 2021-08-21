Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, hangi kanalda? Alanyaspor - Altay maçı şifresiz mi? Alanyaspor - Altay maçı hakemi kim?
Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor - Altay bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor - Altay maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor - Altay karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor - Altay maçı şifresiz mi? Alanyaspor - Altay maçı hakemi kim? Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
ALANYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Altay, Süper Lig maçı, 21-08-2021 Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak.
ALANYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Altay Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak.
ALANYASPOR - ALTAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
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