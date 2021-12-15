Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda turuncu-yeşilli oyuncular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan antrenman öncesi Famara Diedhiou için doğum günü kutlaması yapıldı.