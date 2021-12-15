Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda turuncu-yeşilli oyuncular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan antrenman öncesi Famara Diedhiou için doğum günü kutlaması yapıldı.

Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

2022 yılında Avrupa'da düdük çalacaklar! İşte FIFA kokartı takacak hakemlerimiz

2022 yılında Avrupa'da düdük çalacaklar! İşte FIFA kokartı takacak hakemlerimiz

 Muslera'nın sakatlığı sonrası kırmızı alarm! İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci

Muslera'nın sakatlığı sonrası kırmızı alarm! İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci

 Ne Şenol Güneş ne Okan Buruk! Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için İstanbul'a geliyor

Ne Şenol Güneş ne Okan Buruk! Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için İstanbul'a geliyor

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title