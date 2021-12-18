Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, ligde üst sıralarda yer alan bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Montella, maçın ardından düzenlenen toplantıda çok mutlu olduğumu söyledi. Çok zorlu bir deplasmandan üç puanla geri döndüklerini ifade eden Montella, "Oyunun geneline baktığımızda maçı biraz daha erken bitirebilirdik. Biraz daha üstümüzde olan takıma karşı istediğimiz galibiyeti, çok zorlu bir deplasmanda aldık." diye konuştu.

Montella, takımın maçın son dakikasına kadar mücadele ettiğini belirterek, son dakikalarda bile rakip takıma herhangi bir şut izni vermedikleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.