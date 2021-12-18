Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Bülent Korkmaz

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, mağlup olmanın sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen toplantıda geçen haftaki oyun ve skorla bu haftaki oyun ve skorun çok farklı olduğunu belirtti.

Bu iki maçta birinin tepede diğerinin de dipte olduğunu dile getiren Korkmaz, "Açıkçası bu beni çok üzdü. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Mağlup olmanın sorumlusu benim ama böyle olmamalıydı. Artık önümüzdeki maça konsantrasyonumuzu arttıracağız ve oraya odaklanacağız." dedi.

Bir gazetecinin takımdaki eksikliklerin sağlık durumunun nasıl olduğuna yönelik sorusuna ise Korkmaz, "Savunmada ve hücuma ilk çıkışlarda bizim için Borja, çok önemli oyuncuydu. O daha 4 hafta olmayacak. Oradan çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Emre Akbaba da bu takım için çok önemli oyuncularından. Pas dağılımında ve hücuma çıkışlarda bizi çok rahatlatıyordu. O da 2-3 hafta olmayacak. Bu iki oyuncu, bu takımın önemli parçalarından. Açık ve net söylemek gerekirse, bu oyuncuların eksikliğini hissediyoruz ama elimizden geldiği kadar bu oyuncularla bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz ki bunu da bugün hissettik." cevabını verdi.