Alanyaspor'a komşudan takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Yunanistan'dan Emmanouil Siopis'i 3 yıllığına renklerine bağladı.Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Aris Selanik forması giyen orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Emmanouil Siopis, kendini 3 yıllığına Alanyaspor renklerine bağlayan imzayı attı. İmza töreninde basına açıklama yapan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonun 4'üncü transferini Yunanistan'tan yaptıklarını söyledi. Yetenekli oyuncu Emmanouil Siopis'in aynı zaman Yunan milli takımının da formasını terlettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bugün kendisiyle sözleşmemizi imzalıyoruz. Zaten birkaç gündür transfer etmek için çalışmalarımız devam ediyordu. Ancak dün akşam itibariyle sonuca vardık. Özellikle hem Alanyaspor'a hem de Siopis'e hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu, inşallah takımımıza da katkı sağlayacaktır. Camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Futbolcumuza kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Alanyaspor'a da çok katkı sağlayacağımıza inandığımız bir futbolcu kendisi, inşallah öyle olur" dedi."KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ"Orta saha oyuncusu Siopis konuşmasına transferden dolayı başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. İlk kez yurt dışında futbol oynayacağını anlatan Siopis, "Bu benim ve kariyerim için önemli. Burada sergileyeceğim performansla milli takım kariyerime devam etmek istiyorum. Buradaki performansımla kariyerime önemli katkı sağlayacağımı düşünüyorum" diye konuştu."YABANCILIK ÇEKMEDİM"Alanyaspor'da 2 Yunan oyuncunun daha olduğunu hatırlatan Siopis, Alanya'da 3 gündür bulunmasına rağmen arkadaşları sayesinde yabancılık çekmediğini söyledi. Siopis, "Farklı bir şehirde bulunmama rağmen kendimi önceki ortama yakın bir ortamda hissediyorum. Burada bana sürekli yardımcı olunuyor. Arkadaşlarımız burada oynadığı için maçlarını ve ligi de takip ediyordum. Kulüple ilgili Tzavellas ile görüş alışverişinde bulundum. Kulübün ve ligin üst seviyede olduğunu söyledi. Bu da transferi kolaylaştırdı" dedi.TARAFTARA MESAJSiopis, son olarak taraftarlara çağrıda bulunarak maçlarda kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi. Olimpiakos, Platanias, Panionios ve son olarak Aris Selanik'te forma giyen Siopis, geçen sezon 2'si kupa ve 25'i lig olmak üzere toplam 27 maçta forma giydi, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İmza töreninden görüntü

Hasan Çavuşoğlu konuşması

Emmanouil Siopis konuşması

Kaynak: DHA

- Antalya