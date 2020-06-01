Alanyalılar 2.5 aydır hasret kaldığı denizin tadını çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanyalılar 2.5 aydır hasret kaldığı denizin tadını çıkardı

Alanyalılar 2.5 aydır hasret kaldığı denizin tadını çıkardı Hava sıcaklığı 23, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller dolmaya başladı.

01.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:07

Alanyalılar 2.5 aydır hasret kaldığı denizin tadını çıkardı

ANTALYA - Hava sıcaklığı 23, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller dolmaya başladı. Plajlara gelen çok sayıda yerleşik yabancı ve vatandaşlar deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı, 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. Yasağın bitmesiyle çok sayıda yerleşik yabancı ve vatandaşlar soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 66 ölçüldüğü ilçedeki plajlarda çok sayıda kişi, denize girerek keyifli vakitler geçirdi. Şezlonglarda güneşlenenler, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın yerini yağışa bırakacağı belirtildi.

"Denizin mavisine hasret kalmıştık"

Deniz keyfi yapmak için sahile gelen Muhammet Elmas, uzun süredir deniz hasret kaldıklarını söyledi. Elmas, "Uzun süredir 1 Haziran'ı bekliyorduk ve beklenen gün geldi. Sahil çok güzel, insanlar evlerinde baya sıkılmışlardır gerçekten. Hayatın yavaş yavaş normale dönmesi çok güzel bir duydu. Uzun süredir denizi göremiyorduk. Denizin mavisine bile hasret kalmıştık. Bundan sonrada inşallah her gün gelebiliriz" dedi.

Alanyalılar 2.5 aydır hasret kaldığı denizin tadını çıkardı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Haber
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Haber
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu Haber
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Çetin Oktay Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Serdar Ortaç Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Alanyalılar 2.5 aydır hasret kaldığı denizin tadını çıkardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 17:08:02. #1.14#
title