Alanyalı turizmci, ağustosta hareketliliğin artmasını bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanyalı turizmci, ağustosta hareketliliğin artmasını bekliyor

KORONAVİRÜS sürecinde yeni normalleşme süreciyle turizm sektörü, iç turizmle yavaş yavaş da olsa hareketlenmeye başladı.

Alanyalı turizmci, ağustosta hareketliliğin artmasını bekliyor
25.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:52

KORONAVİRÜS sürecinde yeni normalleşme süreciyle turizm sektörü, iç turizmle yavaş yavaş da olsa hareketlenmeye başladı. Alanyalı turizmci, dış pazar için hareketlenme tarihi olarak ağustosu gösterse de Avrupa ve Rusya'daki insanların pandemi sürecinde izinlerini kullanmış olmalarının az da olsa endişe yarattığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19), birçok sektörü olduğu gibi, turizme de sekte vurdu. Türkiye'de turizm sektörü için çalışmalar hem tesisler anlamında hem ülkeler arası görüşmelerle devam ediyor. Özellikle Antalya bölgesinde normalleşme sürecine girilmesiyle sertifikasyon sistemindeki tüm önlemleri ve sertifikalarını alan oteller sezona hazırlandı. Şu an için Alanya ilçesinde 15 otel sertifikasını alırken, 35 otelin de başvuru süreçleri devam ediyor.

'ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'DEYKEN SORUN YAŞAMAYACAKLARINA İNANMALARI'Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Akdeniz Bölgesi ve ülke genelinde normalleşme sürecine girildiğini ve hem tesisler hem bölgeyi hazırlar durumda olduklarını söyledi. Başkan Sili, "Başta Avrupa pazarı olmak üzere hiçbir kaynak pazarımızdan misafir akışı söz konusu değil. Ancak bu bir yasaklama şeklinde olmamakla beraber bir tavsiye niteliğinde. Tabii her ne kadar tavsiye niteliğinde olsa da sayı anlamında bu insanların taleplerini etkileyecek bir süreç ama hem Turizm Bakanımız hem Dışişleri Bakanımız ayrıca ilgili tüm bakanlarımız, sivil toplum örgütleri bu sürecin aşılması noktasında ciddi çaba gösteriyorlar ve biz de gösteriyoruz. Burada önemli olan insanların Türkiye'ye, Akdeniz'e, Alanya'ya geldikleri anda herhangi bir sorun yaşamayacaklarına inançları olmalı. Bunu da sağlamak adına tesislerimizde ciddi bir önlem manzumesi ve sürekli denetleme söz konusu" dedi.AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA HAREKETLİLİK BEKLENİYORPandemide Avrupa ve Rusya'daki insanların birçoğunun yıllık iznini kullandığı aktaran Burhan Sili, "Bizim potansiyel misafirlerimizin özel veya kamu sektörü izinlerini kullandı ya da kullanmadı gibi bir durum söz konusu ama tabii bunların hiçbiri şu anda bizim önceliğimiz değil. Yani, izinlerini kullanmış olanların gelmeme durumu söz konusu olabilir ama izinlerini kullanmamış olanların geleceklerini biliyoruz. Başta iç pazarla birlikte başlayacak olan bu sürecin önümüzdeki aylarda özellikle ağustos ayı itibarıyla hareketlilik olacağını, 3- 4 aylık bir süreç en azından bu senenin hareketlenmesi, 2021 yılında da kış döneminde rezervasyonların aksamaması ve insanların güven duyarak rezervasyonlarını 2021'e yönelik yaptırmaları anlamında önemli bir süreç olduğuna inanıyoruz. Bunun da bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.'2021 TÜRKİYE'NİN YILI OLACAK'Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Mehmet Dahaoğlu da ülkedeki tüm gelişmelerin yurt dışında da takip edildiğini belirterek, şunları söyledi: "Almanya 31 Ağustos tarihine kadar uçuş listesine Türkiye'yi almayacağını duyurdu. Almanya'nın Türkiye'den gelen gerek Alman misafiri, gerekse Türk misafirleri 14 gün boyunca karantinada tutulacağına dair haberlerine çıkmış olması ve bunu da teyit olaraktan bugün almış olmamız bizleri oldukça üzdü. Bu kibarca 'Türkiye'ye gitmeyin' demek oluyor. Umarım bir an evvel bu karardan vazgeçerler. Zira Almanya hep Avrupa'nın ağabeyi konumunda olup, belirleyici faktördeki Hollanda da bununla ilgili karar almıştı. Bize de en çok turist gönderen ülkelerde ikinci sırada Almanya var, Hollanda yine aynı şekilde ilk 5 ülkenin içine giriyor. Ruslarda da sayıları artık yavaş yavaş geriye doğru düşmeye başladı. Fakat Ruslarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor, pandemi sürecinde tatile gelecek olan insanlar tatillerini, izinlerini kullandı. Bundan dolayı acaba 2020 yılının belki sezon sonlarına doğru eylül, ekim, kasım aylarında Rusya'dan bize bir talep olabilir. Her şey tekrar normale döndükten sonra 2021 yılından itibaren gerçekten Türkiye'nin yılı olacak."'SERTİFİKASYON SİSTEMİYLE ÖN PLANDA OLACAĞIZ'

Sertifikasyon sisteminin Türkiye'deki otellere yerleşmesinin tercih edilebilirlik noktasında önde olunmasını sağlayacağını vurgulayan Dahaoğlu, "Sertifikasyon süresiyle gerek otellerde, restoranlarda, kafelerde vs. birçok yerde insan toplumu oluşturan her mekanda böyle önlemler alındı. Bununla ilgili insanlara daha rahat, daha sağlıklı ve güvenli bir tatil yapmak için biz otellerin bu konuda müracaatları, çalışmaları var. Bununla ilgili operatörlerin otelleri misafire sundukları zaman bir Yunanistan oteli, bir İspanyol oteli veya Türkiye'nin otelini, sertifikalı otellerde tatil yapma imkanıyla her zaman biz ön plana çıkacağız. Bu tamamıyla bizim imajımızı ön plana çıkartacak, imajımızda daha da misafiri tatile çekmek için bir artı olacaktır" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı Haber
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu Haber
Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm Haber
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Bodrum Alişan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Alanyalı turizmci, ağustosta hareketliliğin artmasını bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 09:14:28. #1.15#
title