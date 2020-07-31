Alanyalı Konağı için güç birliği Restorasyonu Konak Belediyesi tarafından tamamlanan tarihi Alanyalı Konağı, Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İzmir'e kazandırılacak.

Restorasyonu Konak Belediyesi tarafından tamamlanan tarihi Alanyalı Konağı, Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İzmir'e kazandırılacak.

Konak Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı tarihi Alanyalı Konağına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı bir inceleme gezisi düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardığı geziye, Konak Belediyesi meclis üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Konak Belediyesi'nin bürokratları da katıldı.

Başkan Abdül Batur, tarihi yapının nasıl hizmete alınacağına, restorasyon projesini tamamlayan Konak Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte karar vereceğini vurguladı. Batur, "Kemeraltı çok önemsediğimiz bir turizm aksımızdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'le bu bölgeye ilişkin çalışmalarımız var. Bu bölgeyi turizmde çekim merkezi yapmak için ortak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alanyalı Konağı da bu tarihi bölgemize değer katan yapılarımızdan biri. Büyükşehir belediyemizin de destekleriyle, yapılacak değerlendirmelerin ardından bu güzel konağı, en verimli olacak şekilde İzmir'e kazandıracağız. Buradaki en önemli nokta, kentimize tarihi bir değeri daha kazandırmış olmak. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Batur, konağın nasıl değerlendirileceğine ilişkin kararın yakında açıklanacağını da sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA