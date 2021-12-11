ALANYA, ANTALYA (Habermetre) - Alanyalı gençlerden Başkan Muhittin Böcek'e ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek makamında gençleri ağırladı.

CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan ve yönetimi Başkan Böcek'i ziyaret etti.

CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan ve yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Böcek, gençlerin fikirlerine her zaman önem verdiğini ifade ederek, "Sizlerle sohbet etmek, sizin düşüncelerinizi dinlemek gelecek adına bizleri umutlandırıyor" dedi.

ŞEHRİMİZİ SİZLERLE YÖNETECEĞİZ

Bir süre önce ilk toplantısını gerçekleştiren Antalya Gençlik Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Böcek, "Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de her zaman gençlere güvenmiştir. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Şehrimizi ve ülkemizi gençlerle birlikte yöneterek daha güzel günlere taşıyacağız. Ziyaretinizle beni son derece mutlu ettiniz. Enerjinizle moral verdiniz" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Böcek'e Atatürk'ün at üstünde askeri üniformalı bir portresi hediye edildi.

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