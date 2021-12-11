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Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı

Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan ve yönetimini ağırladı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan ve yönetimini ağırladı.

CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Böcek, gençlerin fikirlerine her zaman önem verdiğini ifade ederek, "Sizlerle sohbet etmek, sizin düşüncelerinizi dinlemek gelecek adına bizleri umutlandırıyor" dedi.

"Şehrimizi sizlerle yöneteceğiz"

Bir süre önce ilk toplantısını gerçekleştiren Antalya Gençlik Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Böcek, "Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de her zaman gençlere güvenmiştir. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Şehrimizi ve ülkemizi gençlerle birlikte yöneterek daha güzel günlere taşıyacağız. Ziyaretinizle beni son derece mutlu ettiniz. Enerjinizle moral verdiniz" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Böcek'e, Atatürk'ün at üstünde askeri üniformalı bir portresi hediye edildi. - ANTALYA

Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı

Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı

Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı

Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı

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