Alanya Ziraat Odası Başkanı Göktepe'den "semt pazarları kısıtlamadan muaf tutulsun" talebi
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Alanya Ziraat Odası Başkanı Göktepe'den "semt pazarları kısıtlamadan muaf tutulsun" talebi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarının, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan "tam kapanma" kararından muaf tutulması gerektiğini savundu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarının, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan "tam kapanma" kararından muaf tutulması gerektiğini savundu.

Göktepe, Alanya Konaklı Hali'nde gazetecilere, "tam kapanma" dönemiyle kurulamayan semt pazarlarıyla üreticilerin mağdur olacağını söyledi.

Pazarların, gıda tedarik zincirinin önemli bir parçası olduğunu belirten Göktepe, marketlerin açık tutulduğu dönemde pazarların kapalı olmasının doğru olmadığını iddia etti.

Bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ifade eden Göktepe, "En azından şu kapanma sürecinde üreticilerimiz daha fazla zarar etmesin diye Alanya'da haftanın bir günü 3 bölgede ya da haftanın 2 günü belirli tedbirleri alarak pazar yerlerinin açılması ve bu ürünlerimizin özellikle mübarek ramazan ayında çöpe gitmemesi hususunda ricada bulunuyoruz." dedi.

Dalında bırakılan domates ve salatalığın ağacına da zarar vereceğini anlatan Göktepe, sebze ve meyvenin dalında çürümesinin sonraki sürecinde fiyatlara da yansıyacağını kaydetti.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Göktepe'den 'semt pazarları kısıtlamadan muaf tutulsun' talebi
Alanya Ziraat Odası Başkanı Göktepe'den 'semt pazarları kısıtlamadan muaf tutulsun' talebi
Alanya Ziraat Odası Başkanı Göktepe'den 'semt pazarları kısıtlamadan muaf tutulsun' talebi
Alanya Ziraat Odası Başkanı Göktepe'den 'semt pazarları kısıtlamadan muaf tutulsun' talebi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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