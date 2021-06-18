Alanya'yı profesyonel ligde temsil eden 2'nci takımı Kestelspor yeni sezona hazırlanıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'e geçen yıl yükselen Alanya Kestelspor, profesyonel ligdeki ilk yılını hedeflediği sıralamada bitirdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'e geçen yıl yükselen Alanya Kestelspor, profesyonel ligdeki ilk yılını hedeflediği sıralamada bitirdi. Gelecek sezona hazırlanan Kestelspor'da, olağanüstü kongre kararı alındı.

Misli.com 3'üncü Lig'e geçen sezon yükselen ve Alanya'yı profesyonel liglerde temsil eden 2'nci takım olan Alanya Kestelspor, ilk sezonu hedeflediği sıralamalarda bitirdi. Ligi 8'inci sırada bitiren mavi beyazlı ekip, gelecek sezon daha iyi bir dönem geçirmek istiyor. Misli.com 3'üncü Lig'e çıktıktan sonra Kestelspor olan adını Alanya Kestelspor olarak değiştiren mavi beyazlı takım, bir belde takımı olmaktan çıktı. Alanya Kestelspor, il takımlarıyla yarıştığı ligde özellikle ilk senesini çok zorlanmadan geçti.Mevcut başkan Levent Uğur ve yönetimi istifa edip olağanüstü kongre kararı alırken, Uğur, Kestelspor'un her zaman çıkarlarının ön planda tutularak en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi. Levent Uğur, "Kestelspor ligi beklediği yerde bitirdi. Geçen yıl BAL'da şampiyon olarak profesyonel ligle tanışmıştı ve bu yıl ilk yılıydı. Kadrosunda 25 futbolcu barındıran, bunların 7'si kiralık oyuncu, yüzde 40'ı genç oyunculardan oluşan, yüzde 35'i 20 yaş altı olan hatta Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yayınladığı istatistiklerde yüzde 97 ile 20 yaş altı oyuncu oynatan gruptaki tek takım ve bütün gruplardaki 3 takımdan biri olmanın gururunu da yaşıyor. Alanya Kestelspor kulübü sezonu istediği ve beklediği yerde bitirdi" dedi.'AZ BÜTÇE, GENÇ KADROYLA İL TAKIMLARIYLA YARIŞIYORUZ'Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasının da etkisi olduğunu ifade eden Uğur, "Bu sene seyircisiz olduğu için ekonomik olarak sıkıntı yaşıyoruz. İl takımları bizim 2-3 katımız bütçelerle ligde var olma ve üst liglere tırmanma yarışı veriyor. Onlarla yarışıyorsunuz, biz de artık belde takımı değil Alanya'nın takımıyız. Bu sene Alanya'yı ismimizin başına koyduk. Alanya Kestelspor adını aldık ve biz de küçümsenecek bir şehir değiliz. Alanya olarak birçok vilayetten daha üstün seyirci kapasitesi, seyirci var. Onlarla rekabet edebileceğimizi düşüyorum. Bu sene alnımızın akıyla, bu düşük bütçeyle, genç arkadaşlarımızla sezonu başarıyla geçtik" diye konuştu.'KESTELSPOR'UN AMACI PROFESYONEL LİGLERDE KALICILIK OLMALI'Yeni sezon için transfer süreci hakkında da konuşan Uğur, futbolcuların çok yüksek fiyatlar istediğini belirterek: "Şu anda transferler çok pahalı. Futbolcular uçuyor. Bizim önümüzde bir kongre süreci olacak. Ondan sonra yeni yönetim kurulu artık ne şekilde karar verir ne yapar, transfer süreci nasıl gerçekleşir bilmiyorum. Kestelspor'un amacı bu liglerde kalıcılık olmalı. Genç oyunculara şans verip cesaretle oynatabilmeli. Onlara şans verip Türk futboluna kazandırmalı. Aynı zamanda onları futbola kazandırırken kazanacağı bonservis ücretleriyle de kulübün yaşamını sağlamalı."'ALANYASPOR'UN SÜPER LİG'DE VAR OLMASI BÜYÜK BAŞARI'Hem Alanyaspor hem Alanya Kestelspor'un genç ve yetenekli futbolcuları birçok takıma satıp bütçelerini artırdığını, hem de Süper Lig'e alt liglere oyuncu kazandırdığını aktaran Uğur, iki Akdeniz temsilcisinin geldiği noktanın oldukça iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de şu an 20, daha sonra 18'e düşecek takım var. Bugün 4 büyüklerin konuşulduğu, yıllardır bu liglerde baki olan takımların olduğu yerde bir ilçe takımı olan Alanyaspor'un bu ligde var olması büyük bir başarıdır. Bunu kimse küçümseyemez. Bazen bakıyorum sosyal medyaya, Fenerbahçe'ye yeniliyoruz, bir sürü üzüntü mesajları, söylemler, bazen hakaretlere varıyor. Üzülerek takip ediyorum. Biz bunlara cevap verecek hadde değiliz ama bir taraftar ve Alanyalı olarak düşüncem yıllar önce büyük takımlarla oynamaya, yıllar önce kurada çıksa da senede bir kez olsa görür müyüz, Alanyaspor tur atlasa da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor çıksa da canlı görsek o futbolcuları diyorduk. Şimdi bütün Süper Lig takımlarını içeride dışarıda 5 yıldır seyredebiliyoruz. Bence bunun değerini bilmemiz gerekiyor."

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu