Alanya Yaylalarında 50 Kilometre Yol Asfaltla Buluştu

Alanya Belediyesi, doğu ve batı yayla yollarını asfaltla buluşturdu.

Alanya Belediyesi tarafından Alanya'nın doğu ve batı yaylalarında 50 kilometre olarak ihale edilen asfalt çalışması Koşdavut, Söğüt ve Çamlıca Yaylası arasındaki 22 kilometrelik yolun asfaltlanması ile tamamlandı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Doğu ve batı mahallelerinde vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda taahhüt ettiğimiz gibi 50 kilometre olarak ihale ettiğimiz asfalt çalışmasını tamamladık. Koşdavut ve Söğüt arası 17 kilometrelik asfalt çalışmasının ardından Çamlıca Yaylasında 5 kilometrelik yolu da asfaltlayarak asfalt çalışmasını sonlandırdık" dedi.

Yayla yollarını Gazipaşa ve Alanya halkının ortak kullandığının altını çizen Başkan Yücel, "Bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün her zaman fazlasını yerine getirdik. Yaylalarımız konforlu yollara kavuştu. Bundan sonra da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden yayla yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA