Alanya'ya Prestij Cadde

Alanya'da prestij caddelerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında Kadıpaşa Mahallesi'nde Bostancıpınarı Caddesi'nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddede sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

ilk prestij caddeleri olan Alaiye, Kestel İsa Küçülmez ve Mahmutlar Atatürk Caddesi'nden sonra Kadıpaşa, Kızlarpınarı ve Hacet Mahallesi'nde yeni prestij caddeleri için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bisiklet yolu, kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Bostancıpınarı Caddesinde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Yücel, "Çalışmalarımız devam ediyor"

Çalışmaların 3 mahallede, vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilerek devam ettiğini açıklayan Başkan Yücel, kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda beklemeksizin sıcak asfalt çalışmalarına geçildiğini kaydetti. Prestij caddelerini yedi ay gibi bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bugün Bostancıpanarı Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Etap etap tamamlanan caddelerde sıcak asfalt çalışmamızı da sürdüreceğiz. Diğer caddelerde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni prestij caddelerinde, projemizde yer alan bisiklet yolları, kaldırım ve otopark alanları ile tüm elektrik hatlarını yer altına alacağız" dedi. - ANTALYA