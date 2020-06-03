Alanya'ya otomobille uyuşturucu getiren şüpheliler yakalandı
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Alanya'ya otomobille uyuşturucu getiren şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin durdurduğu araçta bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Alanya'ya otomobille uyuşturucu getiren şüpheliler yakalandı
03.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:42

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin durdurduğu araçta bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Gaziantep'ten 07 HLY 90 plakalı otomobille Alanya'ya uyuşturucu getirileceğini belirledi. Tespit üzerine polis, takibe aldıkları şüpheli aracı sabah saat 07.00 sıralarında ilçe girişindeki Tosmur Mahallesi'nde durdurdu. Araçta bulunan Ali S. ve Ahmet Faruk A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 33.17 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ve 2.5 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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