Alanya'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Alanya'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Antalya'da etkili olan fırtına ve yağmur, Alanya ilçesinde de yaşamı etkiledi. Öğle saatlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı Alanyalıları şaşkına çevirdi. Bir anda bastıran dolunun yağış anını Alanya Kalesi'nin bulunduğu bölgede cep telefonuyla görüntüleyenler, "Şu anda buz yağıyor. Kafama gözüme geliyor" diyerek, eline aldığı fındık büyüklüğündeki doluyu gösterdi. Dolu yağışı bölgedeki araçlara hafif hasar verdi.

DALGA VURUNCA DENİZE DÜŞTÜ

Antalya'da kent merkezinde ise rüzgar şiddetini öğle saatlerinde azalttı. Güneş yüzünü gösterince birçok kişi dalgaları izlemek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Dalgaları yakından izlemek isteyen 2 kişi, çorap ve ayakkabılarını çıkarıp dalgaların vurduğu sahile kadar indi ancak rüzgarın azizliğine uğradı. Dalgalar bir kişinin dengesini kaybedip denize düşmesine neden oldu. O anları görüntüleyen bir vatandaşın, "N'oldu yıkandın mı? Gördün mü nasıl yatırdı?" diyerek gördüğünü yanındaki arkadaşına anlattı ve o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı