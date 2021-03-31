Alanya'ya bahar geldi
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Alanya'ya bahar geldi

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Alanya'ya bahar geldi

Alanya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya sokaklarını renklendirdi.

Alanya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya sokaklarını renklendirdi. Çiçek açan lale, nergis ve sümbül soğanları, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ekimini gerçekleştirdiği rengarenk çiçekler, baharın müjdecisi oldu. Kış aylarında dikimleri yapılan lale, nergis ve sümbül soğanlarının çiçek açmasıyla birlikte Kentteki parklar, refüjler ve yeşil alanlar adeta renk cümbüşüne dönüştü. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği yeşil alanlar, güzellikleriyle bu yıl da anılardaki yerini aldı.

Başkan Yücel: "Alanya'mızı güzelleştirmeye devam ediyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada; "Alanyamızı güzelleştirmeye ve yeşillendirmeye devam ediyoruz. Kültürümüzün bir parçası olan soğanlı bitkiler, vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Soğanlı bitkilerle tasarladığımız çiçek bahçelerimiz hem vatandaşlarımız hem de yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor" dedi. - ANTALYA

Alanya'ya bahar geldi
Alanya'ya bahar geldi
Alanya'ya bahar geldi
Alanya'ya bahar geldi
Alanya'ya bahar geldi
Alanya'ya bahar geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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