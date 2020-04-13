Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek
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Adem Murat Yücel, Türkiye, Alanya, serik, Güncel

Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek

Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destekANTALYA'nın Alanya ve Serik ilçelerinde sağlık çalışanları için balkonlara çıkan halk 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısıyla destek verdi.

13.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:00

Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek

ANTALYA'nın Alanya ve Serik ilçelerinde sağlık çalışanları için balkonlara çıkan halk 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısıyla destek verdi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ardından yoğun bir tempoda çalışan ve gece gündüz demeden insanları tedavi etmek için çaba sarf eden sağlık çalışanlarını desteklemek için her akşam 21.00'da tüm Türkiye'de vatandaşlar balkonlara çıkıp alkışlayarak destek veriyor. Alanya'da bu kez vatandaşların sosyal medya üzerinden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ilettikleri bir talebi vardı. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Yücel'i de etiketleyerek, "Yarın akşam 21.00'da tüm belediye hoparlörlerinden 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısının çalınmasını istiyoruz. Bu gönderinin altına Alanya Belediyesi'ni ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'i etiketliyoruz" paylaşımı yaptı. Yapılan bu paylaşımın ardından Alanya Belediyesi hoparlörlerinden dün akşam 'Bir başkadır benim memleketim' ve 'Ölürüm Türkiye'm' şarkıları çalındı. Çok sayıda vatandaş balkon ve pencerelere çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. SERİK'TE MEMLEKETİM PARÇASINA HALK EŞLİK ETTİ

Serik ilçesinde ise belediye hoparlöründen dün akşam 21.15'te 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısının çalınacağını, tüm Serik halkının balkonlara çıkarak eşlik etmesi istendi. Saat 21.15'i gösterdiğinde belediye hoparlöründen çalınan 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısıyla Serik'teki çok sayıda vatandaş balkonlara çıkarak hem parçaya eşlik etti, hem de cep telefonlarının flaşlarıyla evlerinin ışıklarını açarak destek verdi.

Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek

Kaynak: DHA

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