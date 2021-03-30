Alanya ve Finike'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Alanya ve Finike ilçelerinde etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Alanya ve Finike ilçelerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Caddesi'nde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapıldı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı cadde üzerindeki yaya şeridini kırmızıya boyadı.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının yaya geçitlerine dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Finike'de sürücüler bilgilendirildi

Finike ilçesinde ise kaymakam Zafer Sağ ve Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi Yayla Bulvarı'nda otomobil sürücülerini durdurarak yayalara öncelik tanımaları için bilgi verdi.

Başkan Geyikçi, yayalara öncelik tanınmasının kazaları da önleyeceğini söyledi.

Geyikçi, bu konuda sürücülerin de daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt