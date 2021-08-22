Alanya Toptancı Hali'nin yüzde 75'i tamamlandı
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Alanya Toptancı Hali'nin yüzde 75'i tamamlandı

Alanya Toptancı Hali'nin yüzde 75'i tamamlandı
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Alanya Toptancı Hali'nin yüzde 75'i tamamlandıAntalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında yüzde 75'lik kısım geçildi.

Alanya Toptancı Hali'nin yüzde 75'i tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında yüzde 75'lik kısım geçildi. Yaklaşık 100 milyon TL yatırım bedelli projede 159 işyeri yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Projesi inşaatı tam gaz devam ediyor. Türkler Mahallesi'nde yapımı devam eden Toptancı Hal'de 19 hal bloğu, 4 ardiye bloğu, 1 idari, 1 ticari ve 26 blok yer alıyor. Bugüne kadar 16 hal, 2 ardiye, 1 idari ve 1 ticari bloğu olmak üzere 20 blok tamamlandı. 3 hal ve 2 ardiye bloğun inşaatı ise sürüyor.

YATIRIM BEDELİ 100 MİLYON TL

Karkası, kaba inşaası ve sıvası tamamlanan 20 blokta pencere, su, elektrik, havalandırma, izolasyon, fayans ve korkuluk gibi ince işçilik çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı. Alanya Toptancı Hali'nde yağmur giderleri ve istinat duvarı yapım çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan tamamlanan bloklarda da sıva, korkuluk ve fayans çalışmaları da sürdürülüyor.

26 bloktan oluşan Alanya Hal Kompleksi inşaatının şu ana kadar yüzde 75'i tamamlandı. Toplam 164 dönüm arazi üzerine yapılan Alanya Hal Kompleksi'nde 159 işyeri ve 78 ardiye yer alacak. İnşaatın yatırım maliyeti ise 100 milyon TL.

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Kaynak: Habermetre

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