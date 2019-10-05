Alanya Tiratlon'un birinci günü tamamlandı

05.10.2019 21:15

Antalya'nın Alanya ilçesinde 29. düzenlenen triatlon yarışlarının 1. gününde yaş grubu uzun mesafe, aquathlon, genç kadınlar ve büyük kadınlar yarışı ile tamamlandı.



Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Alanya ITU Paratriatlon Dünya Kupası, Alanya ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon-Aquatlon Türkiye Finali, 50 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla saat 07.30'da Galipdere Plajı'nda başladı.



Bu yıl 29. düzenlenen ve ilçede 2 gün boyunca devam edecek olan Alanya Triathlonu yarışlarına, yaş grupları olimpik ile sprint mesafede 368, aquathlon kategorisinde 180, genç kadınlarda 34, büyük kadınlarda 35, genç erkeklerde 63, büyük erkeklerde 73, ve paratriathlonda 70 sporcu yarışıyor.



İlk gün yarışlarında yaş grubu uzun mesafe, aquathlon, genç kadınlar ve büyük kadınlar yarışı gerçekleştirildi.



Genç kadınların galibi Barbara de Koning



Genç kadınların galibi 1.05.29 saniye ile Hollanda'dan katılan Barbara de Koning oldu. İsviçre'den katılan Cathia Schar 1.06.14 saniye ile ikinci ve Polonya'dan katılan Julia Sanecka 1.06.24 saniye ile üçüncü olarak kürsüye çıkan isim oldu.



Büyük kadınlarda kazanan, Yuliya Yelistratova



Büyük kadınlar kategorisinde kazanan 1.01.14 saniye ile Ukrayna'dan katılan Yuliya Yelistratova oldu. Almanya'dan katılan Lisa Tertsch 1.01.23 saniye ile ikinci ve Rusya'dan katılan Alexandra Razanerova 1.01.39 saniye ile üçüncü oldu.



Dereceye giren sporculara ödüller verildi



Dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triahtlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Perez ve Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak'ın elinden aldı.



Organizasyon yarın saat 08.00'de paratriatlon yarışlarıyla başlayarak gün boyunca devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA