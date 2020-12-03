Son dakika haber... Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, sahilde gezen tatilcilere yunuslar görsel şölen sundu.

İncekum Mahallesi sahili açıklarında, gün batımı gezisine çıkan vatandaşlar, yunusların görsel şölenine tanıklık etti. O anlar, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yunusların zaman zaman deniz yüzeyine çıkmaları, suya dalıp çıkmaları ve vatandaşların konuşmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt