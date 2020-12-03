Son dakika haber... Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
03.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:01
Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, sahilde gezen tatilcilere yunuslar görsel şölen sundu.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, sahilde gezen tatilcilere yunuslar görsel şölen sundu.
İncekum Mahallesi sahili açıklarında, gün batımı gezisine çıkan vatandaşlar, yunusların görsel şölenine tanıklık etti. O anlar, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, yunusların zaman zaman deniz yüzeyine çıkmaları, suya dalıp çıkmaları ve vatandaşların konuşmaları yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt