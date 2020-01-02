Alanya sahilinde Akdeniz foku leşi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir plajda Akdeniz foku leşi bulundu.
02.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:50
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir plajda Akdeniz foku leşi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Damlataj Plajı'nda Akdeniz foku yavrusunu hareketsiz gören vatandaşlar durumu Alanya Belediyesine bildirdi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, fok yavrusunun öldüğünü belirledi.
Fok yavrusunun leşi yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerinin belirlediği alana gömülmek üzere götürüldü.
Kaynak: AA