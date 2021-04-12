Alanya Ramazan'a hazır

Ramazan ayı öncesi zabıta amirleriyle bir araya gelerek tedbir ve yapılacak çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya Belediyesi olarak bütün birimlerimizle Ramazan ayı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Ramazan ayı öncesi zabıta amirleriyle bir araya gelerek tedbir ve yapılacak çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya Belediyesi olarak bütün birimlerimizle Ramazan ayı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bu gece başlayacak Ramazan ayı öncesi, Zabıta Biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve bölge zabıta amirlerinin yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Salı Pazarı içerisinde yer alan Alanya Belediyesi Zabıta Merkez Birimi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Ramazan ayı için alınan tedbirler ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Yücel: "Bütün birimlerimizle ramazan ayına hazırız"

Toplantının ardından bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin bütün birimleriyle Ramazan ayına hazır olduğunu belirtti. Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi olarak bütün birimlerimizle Ramazan ayı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün de Zabıta Müdürümüz ve bölge amirlerimizle bir araya gelerek Ramazan ayı öncesi son çalışmalarımızı, tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı değerlendirdik. Ramazan ayının Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı