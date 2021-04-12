Alanya Ramazan'a hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya Ramazan'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alanya Ramazan'a hazır

Ramazan ayı öncesi zabıta amirleriyle bir araya gelerek tedbir ve yapılacak çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya Belediyesi olarak bütün birimlerimizle Ramazan ayı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Ramazan ayı öncesi zabıta amirleriyle bir araya gelerek tedbir ve yapılacak çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya Belediyesi olarak bütün birimlerimizle Ramazan ayı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bu gece başlayacak Ramazan ayı öncesi, Zabıta Biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve bölge zabıta amirlerinin yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Salı Pazarı içerisinde yer alan Alanya Belediyesi Zabıta Merkez Birimi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Ramazan ayı için alınan tedbirler ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Yücel: "Bütün birimlerimizle ramazan ayına hazırız"

Toplantının ardından bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin bütün birimleriyle Ramazan ayına hazır olduğunu belirtti. Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi olarak bütün birimlerimizle Ramazan ayı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün de Zabıta Müdürümüz ve bölge amirlerimizle bir araya gelerek Ramazan ayı öncesi son çalışmalarımızı, tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı değerlendirdik. Ramazan ayının Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Oğuzhan Koç Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Necip Uysal Gökhan Töre Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alanya Ramazan'a hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:30:21. #1.15#
title